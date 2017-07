Anche la squadra di sciabola è da sogno! Ragazze d’oro ai Mondiali di Lipsia

7.844 visualizzazioni | 00:34

Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio si sono laureate campionesse mondiale di sciabola nella rassegna iridata di Lipsia in corso di svolgimento. Netta l’affermazione in finale sulla Corea del Sud: 45-27 l’eloquente punteggio a favore delle azzurre. L'Italia non saliva sul tetto mondiale dal 2003.