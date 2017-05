Gli assegnano un punto non valido e lui lo fa notare, perdendo la finale: gran gesto di Fichera!

VIDEO - Gli assegnano un punto non valido e lui lo fa notare: gran gesto di Fichera!

Il 23enne azzurro stava per vincere la finale al Gran Prix di Bogotà ma si è reso protagonista di un gran gesto di fair play: quando gli è stato assegnato il punto che lo avrebbe reso campione, ha alzato la mano per dichiarare che quel punto non era valido: "Capita di sbagliare ma rifarei l'ammissione: lo sport è anche questo"