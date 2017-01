Longines Live Alpine Data: episodio 2, come realizzare la curva ideale

19 visualizzazioni | 02:38

La tecnologia Longines Live Alpine Data, che consiste in un chip attaccato allo scarpone dello sciatore e in una serie di sensori, è stata presentata in occasione dell'inizio della stagione sciistica a Sölden. Sarà ufficialmente lanciata per la tappa della Coppa del Mondo di St.Moritz, con il supporto di Longines come Official Partner e Timekeeper.



