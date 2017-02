Brignone: “Sono un po’ dispiaciuta, perché ero qui per una medaglia”

29 visualizzazioni | 01:11

Federica Brignone commenta il settimo posto ottenuto in combinata ai Mondiali di St. Moritz: “Ho provato a mollare ma ho commesso un errorino nel finale. Mi dispiace per il risultato, ma l’atteggiamento è stato quello giusto”. I Mondiali di sci di St. Moritz sono LIVE e in esclusiva su Eurosport e www.eurosportplayer.it.



