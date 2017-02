Johanna Schnarf: "Una settimana fa non pensavo di poter gareggiare: ora darò tutto"

247 visualizzazioni | 01:25

L'azzurra è reduce da un'operazione a una spalla: "Porca miseria, proprio adesso... Ma non ho avuto molto tempo per pensare. Avrei anche voluto fare l'ultima prova, ma pazienza: al cancelletto darò il 1000%". Tutti i Mondiali di Sci Alpino in diretta su Eurosport e www.eurosportplayer.it



