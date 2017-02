visualizzazione | 02:07

L'azzurro è autore di belle linee, ma frena un po' troppo e il suo tempo è alto rispetto alla vetta della classifica. In slalom potrà sfruttare l'ordine di partenza e la pista non ancora rovinatissima



