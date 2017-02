Paura a St.Moritz: aereo trancia cavo, telecamera sospesa precipita sul traguardo

24.481 visualizzazioni | 00:35

Seconda manche del gigante maschile rinviata a St.Moritz: la telecamera sospesa sul traguardo dei Mondiali precipita, a causa di un cavo tranciato probabilmente dallo spostamento d'aria provocato da una pattuglia aerea che stava sorvolando la zona in un'esibizione acrobatica. Fortunatamente cade in una zona in cui non c'è nessuno, proprio sulla neve dell'arrivo



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!