Tina Maze: "Hirscher battuto? Ecco gli errori commessi in combinata"

Tina Maze analizza la gara di combinata maschile dei Mondiali di sci di St. Moritz nella rubrica “The Coach”, soffermandosi sulle sbavature risultate fatali a Marcel Hirscher: “In discesa, tempi e automatismi in curva non sono ancora perfetti. In slalom, invece, dov’era favorito, è stato troppo nervoso e ha perso molto nel finale”.



