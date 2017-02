Tina Maze incontra, e firma loro autografi, le 3 sciatrici di Malta, Haiti e Libano

235 visualizzazioni | 00:31

Bellissimo gesto della nostra Tina Maze che ha incontrato le tre sciatrici arrivate con una valigia di sogni ai Mondiali di St. Moritz. Prove non certo da fenomeni sulla neve, ma la soddisfazione di aver preso parte a una competizione iridata oltre ad aver conosciuto un idolo come l'ex campionessa slovena.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!