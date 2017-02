Tina Maze: "La Goggia ha sciato aggressiva, poteva davvero vincere l'oro"

visualizzazione | 02:19

Tina Maze, “The Coach” di Eurosport per i Mondiali di sci, commenta le gare della giornata. “Sofia Goggia ha attaccato molto, con grande velocità. Poteva vincere l’oro, ma ha perso per quell’errore, dove la Stuhec ha invece tenuto gli sci sulla linea corretta”. Segui i Mondiali di sci di St. Moritz su Eurosport e www.eurosportplayer.it



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!