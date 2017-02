Tina Maze: "La precisione millimetrica di Hirscher è emozionante"

66 visualizzazioni | 01:54

"The Coach" Tina Maze analizza nel dettaglio i motivi per cui Marcel Hirscher è riuscito a vincere anche nello slalom: "Ha una forma fisica strepitosa e non ha dato a nessuno la possibilità di batterlo".



