Nagano 1998: quando Hermann Maier diventò "Herminator" vincendo due ori

Oggi ricordiamo la storia più incredibile dei Giochi Olimpici invernali di Nagano 1998: il sciatore austriaco Hermann Maier vince due medaglie d'oro in gigante e in supergigante pochi giorni dopo una rovinosa caduta in discesa libera.



