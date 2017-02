Peter Fill è una certezza, secondo podio in due giorni: a Garmisch lo batte solo Reichelt

22.419 visualizzazioni | 01:58

Altra splendida prestazione in discesa per il campione di Bressanone: di soli 16 centesimi il distacco dal primo della classe, l'austriaco Hannes Reichelt. Terzo podio in stagione e pettorale rosso per lui. Il meglio degli sport invernali è LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it



