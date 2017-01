Il ritorno di Lindsey Vonn: il trionfo della Regina delle nevi nella libera di Garmisch!

9.867 visualizzazioni | 02:15

La fuoriclasse statunitense, alla seconda gara ufficiale dopo l’infortunio, si impone nella discesa di Garmisch mettendosi alle spalle Lara Gut (+0.15) e Viktoria Rebensburg (+0.48). Per la fuoriclasse statunitense si tratta della vittoria numero 77 in coppa del mondo. Quinto posto per Sofia Goggia (+0.88), migliore delle italiane. La stagione dello sci alpino è LIVE su Eurosport e www.eurosportpl



