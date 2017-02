Quanto conta l'aerodinamica nella discesa libera?

346 visualizzazioni | 02:07

Grazie alle misurazioni di Longines Live Alpine Data, possiamo valutare quanto incide la posizione dello sciatore in una discesa: in base agli angoli di chiusura di tutte le articolazioni (caviglia, ginocchio, anca e inclinazione del busto in avanti) varia l'attrito con l'aria e come si può vedere, più uno sciatore è "chiuso", più aumenta la velocità: così si vince una gara.



