Mikaela Shiffrin medaglia d'oro: la 2° manche del missile statunitense!

31 visualizzazioni | 01:27

Il fenomeno statunitense stravince lo slalom speciale dei Mondiali di St. Moritz staccando nettamente tutte le avversarie (1"64 di vantaggio, il margine più ampio nella storia dei mondiali dal 1970 in poi) e conquistando così il terzo titolo iridato consecutivo in questa disciplina. Un risultato fantastico per una ragazza di appena 21 anni destinata a scrivere la storia di questo sport.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!