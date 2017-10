Arianna Fontana portabandiera: le sue 5 medaglie a Torino, Vancouver e Sochi

4.022 visualizzazioni | 00:50

Arianna Fontana è stata scelta come portabandiera azzurra per le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud. Nelle tre precedenti edizioni dei Giochi ha messo in bacheca 5 medaglie: un bronzo a Torino 2006, un bronzo a Vancouver 2010, un argento e due bronzi a Sochi 2014.



