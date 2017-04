VIDEO - Neil Robertson chiude il frame e perde il controllo: "Come on!" e pugno sul tavolo

812 visualizzazioni | 00:54

Quando sul tavolo è rimasta una sola biglia, quella decisiva: Neil Robertson chiude il frame dopo un errore di Marco Fu ed esulta in maniera molto vivace e naturale dopo essersi portato in vantaggio 11-10. Suo malgrado, subirà poi la rimonta dell'avversario, che strapperà il pass per i quarti di finale del Crucible vincendo 13-11.