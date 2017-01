Tennis > ATP, Brisbane 0

VIDEO - Atp Brisbane: Dimitrov-Nishikori, gli highlights

Quinto titolo in carriera per il bulgaro Dimitrov che non vinceva un torneo dal giugno del 2014(ATP 250 Londra): nella finalissima dell'ATP di Brisbane supera Nishikori per 6-2 2-6 6-3. Il meglio del tennis è su Eurosport ed Eurosport Player.