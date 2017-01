Tennis > ATP, Brisbane 0

VIDEO - Atp Brisbane: Nadal-Raonic, gli highlights

06/01/2017

Terza semifinale consecutiva per Milos Raonic nell'Atp di Brisbane, che affronta da campione in carica: 4-6 6-3 6-4 contro un buon Nadal, che regge per metà partita ma poi è costretto a cedere il passo al più giovane avversario. Il meglio del tennis è su Eurosport e www.eurosportplayer.it