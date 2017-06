ATP Eastbourne, Djokovic-Mdevedev, gli highlights

994 visualizzazioni | 02:31

Novak Djokovic è il primo finalista A Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. In semifinale il serbo, numero 4 del ranking mondiale e prima testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-3, in poco più di un'ora ed un quarto di gioco, il russo Daniil Medvedev, numero 52 Atp