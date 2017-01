Tennis > ATP, Qatar 0

0

0 VIDEO - Andy Murray rischia di cadere: "incidente" con un tappetino

2.402 visualizzazioni

Ultimo aggiornamento9 ore fa Pubblicatoon 02/01/2017 at 15:07

In attesa di scendere in campo nel singolare, Andy Murray viene eliminato nel torneo di doppio, dove faceva coppia con Mariusz Fyrstenberg. 6-2 6-4 il successo per David Marrero-Nenad Zimonjic. Per il britannico anche un "inconveniente tecnico" durante il cambio di campo. Il meglio del tennis è su Eurosport e www.eurosportplayer.com