Atp Sydney: Troicki-Muller, gli highlights

Le immagini della partita che ha mandato in finale del torneo Atp di Sydney il lussemburghese Gilles Muller: battuto in due set il russo Troicki. In finale Muller affronterà il vincente del match tra Daniel Evans e Andrey Kuznetsov. La finale dell’Atp di Sydney è LIVE e in ESCLUSIVA su Eurosport e www.eurosportplayer.it