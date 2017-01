Il rovescio di Wawrinka: un'arma micidiale

1 visualizzazione | 02:07

Il rovescio a una mano di Wawrinka è un colpo unico nel suo genere, ormai un marchio di fabbrica del giocatore svizzero all'interno del circuito. In questa clip Eurosport vi propone un'analisi approfondita di questa giocata, dal movimento di preparazione alle traiettorie vincenti. Ecco a voi il rovvescio di Stan Wawrinka, un'arma veramente micidiale!



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio degli Australian Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!