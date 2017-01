4 visualizzazioni | 00:31

Il tennista australiano, durante il servizio per il match dell'azzurro, mette in mostra i soliti limiti caratteriali cercando di innervosire l'avversario con un tweener inutile. Alla fine sarà proprio Kyrgios ad aggiudicarsi il punto, poi però il pass per il terzo turno se lo aggiudicherà Seppi. Australian Open LIVE e in esclusiva su Eurosport e www.eurosportplayer.



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



