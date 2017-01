Australian Open: un momento di calma, ed ecco che scatta la proposta di matrimonio

29 visualizzazioni | 01:37

Curioso fuori programma a Melbourne. Sugli spalti della Rod Laver Arena, un audace tifoso ha chiesto la mano della sua donna in un’occasione davvero speciale. Proprio durante il match dei quarti di finale tra Roger Federer e Mischa Zverev. Gli Australian Open sono LIVE e in ESCLUSIVA su Eurosport e www.eurosportplayer.it



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio degli Australian Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!