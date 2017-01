L'occhio di falco sbaglia: errore clamoroso sul challenge chiesto dalla Pliskova

2.263 visualizzazioni | 01:05

Nel match che ha aperto il Day 2 degli Australian Open, la Pliskova è rimasta incredula per un punto controverso, nel match contro Sara Sorribes Tormo. L'occhio di falco infatti ha commesso un errore (individuando la palla giocata in un punto precedente e non quella "incriminata") che per fortuna è stato corretto subito con una seconda analisi video. Resta il dubbio: quanto è preciso hawk-eye?



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio degli Australian Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!