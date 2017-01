Tennis 0

0

0 VIDEO - Hopman Cup: Kyrgios-Pavlasek, gli highlights

496 visualizzazioni

Ultimo aggiornamento2 ore fa Pubblicatoon 03/01/2017 at 12:05

Buon match per l'australiano Nick Kyrgios che conquista il punto per la sua Nazionale alla Hopman Cup, battendo in due set Adam Pavlasek: 7-5, 6-4. Il meglio del tennis è su Eurosport e www.eurosportplayer.com