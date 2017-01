Tennis 0

Il ritorno di Maria Sharapova: sarà in campo ad aprile a Stoccarda

Maria Sharapova, ferma da un anno dopo esser stata squalificata per esser risultata positiva al meldonium durante l'ultima edizione gli Australian Open, tornerà a giocare nel torneo Wta di Stoccarda in programma ad aprile. "Non potrei essere più felice di affrontare la mia prima partita in uno dei miei tornei preferiti"