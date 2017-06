Longines Future Tennis Longines Aces: Martyn Pawelski è il vincitore del torneo!

1.107 visualizzazioni | 02:01

Per Martyn Pawelski, quella della vittoria del Longines Future Tennis Longines Aces, è stata la fine perfetta di un giorno magico in cui ha potuto sfidare campioni come Andre Agassi e Alex Corretja. Ciligiena sulla torta? La premiazione come i professionisti, per questi campioncini del futuro!