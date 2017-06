L'intervista di Jelena Ostapenko: "Sono senza parole, il mio sogno si è realizzato"

159 visualizzazioni | 04:59

Le prime parole della 20enne lettone vincitrice del Roland Garros 2017. Nata nel giorno in cui Guga Kuerten conquistò per la prima volta Parigi, Jelena Ostapenko ha vinto il primo torneo della sua carriera così, nel teatro più importante della terra rossa.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia della "Decima". Come ogni anno, Djokovic, Wawrinka, il numero 1 al mondo Murray e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



