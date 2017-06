Roland Garros: Nadal-Carreno Busta, gli highlights

224 visualizzazioni | 02:26

Rafael Nadal vince la partita n°100 su terra al meglio dei 5 set (77 al Roland Garros più Coppa Davis e finali Masters 1000) ma contro Pablo Carreno Busta ne gioca solo uno perché il connazionale si ritira: 6-2, 2-0 e semifinale con Dominc Thiem che, travolgendo Djokovic, come Rafa non ha ancora perso un parziale.



