Andy Murray supera lo scoglio Kuznetsov: gli highlights del match d'esordio

50 visualizzazioni | 01:52

Andy Murray, numero 1 del mondo, si presenta al Roland Garros dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante, ma, pur faticando in apertura, regola il russo Andrey Kuznetsov in quattro set, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-0.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal. Come ogni anno, Djokovic, Federer e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio del Roland Garros lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!