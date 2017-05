McEnroe ironico: "Perché non hanno invitato la Sharapova? Volevamo sentirla grugnire ancora..."

679 visualizzazioni | 03:05

John McEnroe, l'autoproclamato Commissioner of Tennis di Eurosport, ci regala la sua quotidiana carrellata di commenti pungenti sul Roland Garros partendo dalla wild-card non concessa a Maria Sharapova: "Ma cos'avrà mai fatto di male?". Ma ce n'è anche per Roger Federer (al matrimonio di Pippa Middleton...) e per Andy Murray e Angelique Kerber ("i numeri 1 sono stati sostituiti da due ologrammi").



