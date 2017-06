Mouratoglou: "Il rovescio è diventato il punto debole di Djokovic"

491 visualizzazioni | 02:26

Patrick Mouratoglou analizza il vistoso calo di rendimento di Novak Djokovic in questo 2017 e si focalizza sulla scarsa efficacia del suo rovescio. Rispetto all'anno scorso, Nole ha perso più del 20% di efficenza e fatica nei movimenti: arriva con una frazione di ritardo sulla palla e non riesce a imprimere il giusto ritmo e la corretta rotazione.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia della "Decima". Come ogni anno, Djokovic, Wawrinka, il numero 1 al mondo Murray e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio del Roland Garros lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!