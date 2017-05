Qualificazioni Roland Garros: Errani-Gibbs 6-3 6-0, gli highlights

388 visualizzazioni | 02:27

Sara Errani, testa di serie numero uno in questa fase di qualificazioni, ha battuto la statunitense Nicole Gibbs, numero 20 del seeding in un match un po’ più combattuto rispetto ai due precedenti disputati dalla nostra portacolori. Segui il Roland Garros su Eurosport e www.eurosportplayer.it



