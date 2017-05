Qualificazioni Roland Garros: gli highlights del Day 1

372 visualizzazioni | 01:16

Giornata positiva per Laslo Djere, Marius Copil e l'idolo di casa Paul-Henri Mathieu. Segui le partite di qualificazione per il Roland Garros su Eurosport e www.eurosportplayer.it



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal. Come ogni anno, Djokovic, Federer e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



