Roland Garros: Thiem-Djokovic, gli highlights

Dominic Thiem sorprende Novak Djokovic e si qualifica per le semifinali del Roland Garros vincendo il match in 3 set: 7-6 6-3 6-0 il punteggio in favore dell'austriaco.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia della "Decima". Come ogni anno, Djokovic, Wawrinka, il numero 1 al mondo Murray e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



