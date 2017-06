André Agassi a 360°: scoprite i segreti del campione di Las Vegas

42 visualizzazioni | 01:09

André Agassi, ambassador Lavazza, si racconta ai microfoni di Eurosport. I suoi riti scaramantici pre partita? I suoi migliori amici in campo? I suoi luoghi preferiti? Scopriteli in questa intervista al Roland Garros! Il Roland Garros è LIVE e in esclusiva su Eurosport e www.eurosportplayer.it