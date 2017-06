Andy Murray ci prova con la piroetta, ma Nishokori chiude alla grande sul set-point

198 visualizzazioni | 00:53

Ultimo game del primo set nel quarto di finale tra Murray e Nishikori: prima lo scozzese, in controtempo, prova un'insolita piroetta per colpire di dritto e per poco il colpo non gli riesce... Poi Nishikori chiude i conti con una splendida smorzata. Tutti i match del Roland Garros sono LIVE su Eurosport e su Eurosport Player!