Roland Garros: Mattek-Sands e Safarova vinco il doppio femminile

14 visualizzazioni | 03:27

La coppia testa di serie numero uno composta dalla statunitense e dalla ceca si è imposta in finale sul duo australiano Ashleigh Barty-Casey Dellacqua con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e 9 minuti di gioco. Non perdere neanche uno scambio dell'Open di Francia: guarda tutte le partite LIVE su Eurosport Player!