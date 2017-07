Federer nella leggenda: cancella Sampras ed è il Re incontrastato di Wimbledon

19.905 visualizzazioni | 01:09

Con il successo su Marin Cilic in finale, Roger Federer conquista il suo ottavo titolo in carriera a Wimbledon, sorpassando Pete Sampras e diventando il più vincente di sempre sull'erba londinese a quasi 36 anni di età. Per lo svizzero si tratta del 19esimo Slam in carriera.