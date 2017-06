VIDEO - Vekic batte Konta a Nottingham, secondo titolo in carriera: gli highlights

La padrona di casa Johanna Konta, n.8 del mondo, sembrava avere tutto per far suo l’incontro ed invece è stata la meno attesa croata Donna Vekic, n.70 WTA, ad alzare le braccia al cielo nel terzo set (2-6 7-6 7-5). La 20enne croata dunque conquista il suo secondo titolo in carriera dopo quello di Kuala Lumpur del 2014 scalando la graduatoria mondiale (ora n.58).