VIDEO - Giovanni Tocci in finale mondiale nel trampolino 1m: i suoi 6 tuffi

854 visualizzazioni | 00:47

Giovanni Tocci si qualifica per le finali mondiali nel trampolino da un metro grazie a una serie di ottimi tuffi che evidenziano uno stato di forma capace di portarlo anche in zona medaglia: 410.60 punti, terzo assoluto alle spalle dei cinesi. Purtroppo non riesce ad entrare nei 12 Tommaso Rinaldi, che sbaglia l'ultimo tuffo decisivo.