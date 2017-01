ROLEX MINUTE: Australian Open, il ruggito di Federer e delle sorelle Williams

714 visualizzazioni | 01:14

Emozioni capaci di non lasciare indifferenti in questo giovedì di Aus Open: le due sorelle Williams si contenderanno il torneo sullo Slam in una finale da sogno mentre Roger Federer, con l'ennesima partita celestiale, piega Wawrinka al quinto set e per la sesta volta approda alla finale dell'Open di Australia. Gli Australian Open sono LIVE e in esclusiva su Eurosport e www.eurosportplayer.it.