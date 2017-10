4.667 visualizzazioni | 01:34

Le immagini più divertenti dagli ultimi giorni di sport: la Laver Cup si è conclusa con un trionfo per il team europeo guidato dai due campioni, ma non tutto è filato per il verso giusto per Re Roger.

VIDEO - Watts: se Federer sbaglia, Nadal si diverte a fare il fenomeno



