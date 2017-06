WATTS! Un weekend di incidenti in Superbike e America's Cup; il tennis regala scambi incredibili

389 visualizzazioni | 01:11

Nella nostra immancabile rubrica settimanale vi raccontiamo incidenti di ogni tipo che arrivano non solo dal mondo dei motori. Guardare per credere...

VIDEO - WATTS! Un weekend di incidenti in Superbike e America's Cup; il tennis regala begli scambi



Nuova edizione del magazine WATTS su Eurosport. Un programma dedicato ai momenti più belli e ai momenti più divertenti dello sport estratti dagli eventi televisivi e dal web.



Il meglio dello sport dalla tv e dal web: ecco WATTS, il magazine di Eurosport dedicato allo zapping sportivo!