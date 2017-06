José Maria Lopez: il campione del mondo turismo alla Le Mans

32 visualizzazioni | 03:05

Dopo aver vinto il titolo nel campionato del mondo turismo, l'argentino José Maria Lopez è pronto per un altro passo in avanti nella sua carriera: sarà al volante dell'auto numero 9, una Toyota, per il suo debutto alla LeMans. "Per me è un sogno che si realizza. Non ho paura, mi sto godendo ogni momento, cerco di imparare da ogni cosa".