Signatech-Alpine: alla scoperta di una delle favorite per la Le Mans

La Signatech-Alpine partecipa alla Le Mans per la nona volta nella storia ed è uno dei team più accreditati per la vittoria finale. Parla Philippe Sinault, il team principal: "Ci siamo preparati molto bene per fare una gara speciale: la Le Mans è la nostra corsa per eccellenza, il nostro Monte Everest".