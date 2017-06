VIDEO - VIEO - Dietro le quinte della 24 Ore di Le Mans: come vivono i piloti nel weekend di corsa

Darren Turner, pilota Aston Martin, ci porta nel dietro le quinte della Le Mans: tra auto pronte a scendere in pista, briefing con gli ingegneri, zona relax, paddock e motorhome, ecco come vive un driver in una delle gare più spettacolari e famose del mondo.